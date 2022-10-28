البنك الأهلي السعودي يستحوذ على 9.9% من بنك كريدي سويس بـ 1.5 مليار دولار

قال البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، إنه سيشارك في زيادة رأسمال مجموعة "كريدي سويس" السويسرية، وتعهد باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.52 مليار دولار) لشراء حصة تصل إلى 9.9 بالمئة.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تمثل الصفقة أول عملية استحواذ دولية كبرى للبنك السعودي، المملوك بنسبة 37% لصندوق الثروة السيادي للمملكة.

وكان البنك الأهلي السعودي أفصح يوم أمس الخميس، في بيان له على السوق المالي "تداول"، أنه من خلال المساهمة في زيادة رأس المال، يعتزم البنك باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (ما يعادل 5.7 مليار ريال وأكثر قليلا من 1.5 مليار دولار) في مجموعة كريدي سويس غروب، ليصبح مساهما كحد أقصى بما نسبته 9.9% من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل المجموعة.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن البنك الأهلي السعودي الذي تم إنشاؤه من خلال اندماج بقيمة 15 مليار دولار قبل أقل من عام، سيوظف الاستثمار لتوسيع إدارة الثروات والأعمال المصرفية الاستثمارية داخل المملكة وعلى مستوى العالم، الأمر الذي يترجم خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتشجيع أكبر الشركات في السعودية على التوسع عالميًا لرفع مكانة المملكة كمستثمر جاد ولتنويع اقتصادها.

وأضاف التقرير، أنه منذ أن تم إنشاء البنك الأهلي رسميًا في يناير/ كانون الثاني من خلال دمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، كان المصرفيون في "وول ستريت" يراقبون الفرص التي سيطلقها البنك الجديد لتعزيز وجوده خارج المملكة من خلال عمليات الاستحواذ الخارجية، لا سيما أن قيمته السوقية تزيد عن 70 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 11 مليار دولار للبنك السويسري الذي أُعلن عن استثماره فيه.

ومن بين كبار مساهمي البنك السويسري الذي يتجاوز عمره 100 عام، ويبلغ إجمالي أصوله 255 مليار دولار، مجموعة العليان السعودية، وجهاز قطر للاستثمار.

وكان البنك الأهلي السعودي ضمّن بيانه أمس، بأنه قد يشارك أيضًا في عملية زيادة رأس المال لمجموعة "كريدي سويس" مستقبلا، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.