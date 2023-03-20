بينها الأمريكي والبريطاني.. بنوك مركزية تتخذ إجراءات منسقة لتعزيز السيولة

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأحد إنه انضم إلى بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في إجراء منسق لتعزيز توفير السيولة من خلال ترتيبات خطوط تبادل الدولار.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اتفاق توسطت فيه السلطات السويسرية لجعل بنك (يو.بي.إس) يشتري منافسه كريدي سويس لمنع انهياره، وتشير إلى شدة قلق محافظي البنوك المركزية بشأن الاضطرابات الأخيرة في النظام المالي في أوروبا والولايات المتحدة.