الحرب دمرت المصارف السودانية.. ومواطنون: أين أموالنا؟

خزائن نُهبت، إدارة غائبة، وحسابات لا يمكن الوصول إليها بسبب انقطاع الإنترنت والكهرباء: بعد شهر من الحرب، توقف النظام المصرفي السوداني الذي كان بالكاد في بداياته.

على الأرض، جلس إبراهيم سعيد وهو يحاول أن يغطي رأسه لشدة حرارة الشمس التي تجاوزت الأربعين درجة أمام فرع بنك الخرطوم بمدينة مدني، حيث تقيم الآن مئات العائلات الفارة من القتال المستمر في العاصمة السودانية.

وقال سعيد: "جئت منذ السابعة صباحا والآن انتصف النهار على أمل أن أحصل على قروش من حسابي".

بالقرب منه، تزاحم عشرات الرجال والنساء تحت أشعة الشمس الحارقة فيما كان عدد من رجال الشرطة يحاولون تنظيمهم أمام فرع أكبر البنوك السودانية.

وقالت إشراقة الريح "أحيانا يفتح البنك أبوابه بعد الثالثة مساء، ويسمحون بدخول أعداد محدودة جدا، وإن لم يحالفك الحظ تأتي في اليوم الذي يليه، وأنا أتردد إلى هنا منذ ثلاثة أيام".

وأضافت: "هربنا من القتال ولا طريقة لدينا للحصول على المال سوى من حسابنا المصرفي".