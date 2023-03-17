"فيرست ريبابلك".. بنك أمريكي جديد يبحث عمن يشتريه

فقد وصل "فيرست ريبابليك" انخفاضه إلى 60% منذ يوم الخميس الماضي. الأمر الذي استدعى استكشاف التدابير الجراحية، بما في ذلك البيع المحتمل لمنافس أكبر أو الإنقاذ المالي الذي يمكن أن يشمل ضخ أموال جديدة لضمان أن لديه ما يكفي من المال لسداد سحوبات العملاء، بحسب ما نقلت "التايمز" مساء اليوم عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة".

وجاءت هذه التحركات على الرغم من الجهود السابقة التي بذلتها شركة "فيرست ريبابليك" خلال الأيام الماضية لدعم مواردها المالية بقروض طارئة بقيمة 70 مليار دولار وسيولة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي "وجي بي مورجان تشيس".

ولم يقل البنك أي شيء علني عن وضعه المالي منذ يوم الإثنين الماضي، عندما قال رئيسه، جيمس هـ. هربرت الثاني ، لشبكة "CNBC"، إنه "لا يرى عددًا غير عادي من المودعين يفرون"، ولم يرد هو ولا المتحدث باسم البنك على طلبات التعليق بهذا الخصوص.

وكان البنك قال في بيان يوم الأحد الماضي، إن "مراكز رأس المال والسيولة فيه قوية للغاية، ولا يزال رأس ماله أعلى بكثير من الحد التنظيمي للبنوك ذات الرسملة الجيدة".