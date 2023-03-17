"فيرست ريبابلك".. بنك أمريكي جديد يبحث عمن يشتريه
أوشك الذعر المنتشر في الأسواق المصرفية العالمية على اجتياح بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي، اليوم الخميس، في مشهد مختلّ لبنك متوسط الحجم بدا حتى قبل أسبوع أنه مستقر ماليًا.
ففي أحدث موجة لقطاع يعيش حالة اضطراب، منذ انهيار بنك "سيليكون فالي"، تراجعت أسهم "فيرست ريبابليك" اليوم بنسبة 20%، وهو ما يعكس ما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بـ"المخاوف" المتجددة من أن "فيرست ريبابليك" قد يكون البنك التالي الذي يفشل.
فقد وصل "فيرست ريبابليك" انخفاضه إلى 60% منذ يوم الخميس الماضي. الأمر الذي استدعى استكشاف التدابير الجراحية، بما في ذلك البيع المحتمل لمنافس أكبر أو الإنقاذ المالي الذي يمكن أن يشمل ضخ أموال جديدة لضمان أن لديه ما يكفي من المال لسداد سحوبات العملاء، بحسب ما نقلت "التايمز" مساء اليوم عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة".
وجاءت هذه التحركات على الرغم من الجهود السابقة التي بذلتها شركة "فيرست ريبابليك" خلال الأيام الماضية لدعم مواردها المالية بقروض طارئة بقيمة 70 مليار دولار وسيولة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي "وجي بي مورجان تشيس".
ولم يقل البنك أي شيء علني عن وضعه المالي منذ يوم الإثنين الماضي، عندما قال رئيسه، جيمس هـ. هربرت الثاني ، لشبكة "CNBC"، إنه "لا يرى عددًا غير عادي من المودعين يفرون"، ولم يرد هو ولا المتحدث باسم البنك على طلبات التعليق بهذا الخصوص.
وكان البنك قال في بيان يوم الأحد الماضي، إن "مراكز رأس المال والسيولة فيه قوية للغاية، ولا يزال رأس ماله أعلى بكثير من الحد التنظيمي للبنوك ذات الرسملة الجيدة".
لكن وكالة "بلومبيرغ" ذكرت في وقت سابق، أن شركة "فيرست ريبابليك" تدرس خيارات تشمل البيع.
يشار إلى أنه حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى هذا البنك على أنه مصرف سريع النمو. فقد بلغ إجمالي ودائع عملائه في يناير الماضي 176 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 90 مليار دولار أمريكي قبل ثلاث سنوات فقط.
وتأسست شركة فيرست ريبابليك عام 1985 في سان فرانسيسكو، حيث بدأت كمقرض متخصص بالاسكان، واليوم لديها حوالي 85 فرعًا للبيع بالتجزئة في المناطق الميسورة بالعديد من المدن الأمريكية الكبرى.