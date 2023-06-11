"عرب إسرائيل" يدفعون فائدة أكبر على القروض البنكية من اليهود
يدفع المواطنون العرب في إسرائيل نسبة فائدة أكبر على القروض البنكية من نظرائهم اليهود، وفق تقرير رسمي في الدولة العبرية.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "معاريف" نقلا عن سلطة المنافسة الإسرائيلية، إن "عامل المنافسة في تقديم الخدمات المصرفية للعرب أقل مما هو عليه عند تقديم الخدمات المصرفية لليهود".
وأضاف أنه "رغم التشابه في خصائص القروض والمخاطر المترتبة، يدفع المتعاملون العرب نسب فائدة أعلى مقارنة بالمتعاملين من اليهود".
وأشارت السلطة إلى أن "معدل الفائدة على القروض الاستهلاكية في فروع البنوك العربية أعلى في المتوسط بمقدار 10%، مقارنة بالفروع اليهودية".
وأوضحت أن "سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى في المتوسط بنحو 7 % عند المستوى نفسه من المخاطر".
ووفق "معاريف"، فإنه في ضوء هذه النتائج، تعمل سلطة المنافسة الإسرائيلية مع شركائها في الحكومة لإدراج المزيد من الإصلاحات على قطاع المصارف والبنوك في إسرائيل بهدف تقديم المزيد من الخدمات للسكان العرب.
"ومن بين الإصلاحات المنشودة تطوير القوانين والتعليمات الخاصة بوسائل الدفع، وزيادة مصادر الإقراض خارج قطاع البنوك التقليدي"، بحسب المصدر ذاته.