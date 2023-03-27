بنك "فيرست ستيزنز" يشتري أصول "سيليكون فالي" المنهار

وتتضمن الصفقة شراء ما يقرب من 72 مليار دولار من أصول "سيليكون فالي" بمعدل خصم بقيمة 16.5 مليار دولار، في حين أن حوالي 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى ستبقى تحت الحراسة القضائية للتصرف فيها من قبل المؤسسة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن مؤسسة تأمين الودائع قامت بتحويل جميع ودائع وأصول "سيليكون فالي" إلى "بنك حماية" جديد في وقت سابق من الشهر الجاري، في محاولة لحماية المودعين لدى المصرف المنهار.