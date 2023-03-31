المركزي الإماراتي يلغي ترخيص "إم تي إس" الروسي في أبوظبي

وأوضح المركزي الإماراتي، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك إم تي إس الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف، وفق إرم اقتصادية.

وأشار إلى أنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة.

وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.