"عقل روسيا الاقتصادي" يدعو إلى التحرك نحو الخصخصة في البلاد

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، الخميس، أن البلاد بحاجة إلى التحرك نحو الخصخصة، دون "المساس بالمصالح الإستراتيجية".

وقالت نابيولينا خلال ندوة اقتصادية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "أعتقد أنه ينبغي التوجه إلى الخصخصة، لدينا شيء لخصخصته دون الإضرار بالمصالح الإستراتيجية".

وحول النمو المتوقع للناتج المحلي في روسيا، أوضحت نابيولينا، أن "النمو سيكون في النصف الثاني من عام 2023 بين 0.5 إلى 2%".

وأضافت أن العقوبات المفروضة على روسيا دفعت "الكثير من الدول إلى تنويع الاحتياطات".

وختمت حديثها بالقول "تبدي البنوك من الدول الصديقة اهتمامًا بدخول السوق الروسية، وسيدعم البنك المركزي اعتماد التشريعات اللازمة لتسهيل الدخول".