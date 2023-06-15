بعد رفع الفائدة.. اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين

سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين وأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار، اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار لمزيد من التشديد؛ بهدف خفض التضخم بمنطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في المدى المتوسط عند اثنين بالمئة.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 بالمئة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

وفي منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث تداولاته 0.5 بالمئة إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.

وأمام الين، ارتفع اليورو 0.8 بالمئة إلى 152.97 ين بعدما سجل 153.39 ين، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.