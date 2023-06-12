توقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو
توقع بنك جيه.بي مورغان اليوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه يوم 22 حزيران/يونيو، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.
واجتماع 22 حزيران/يونيو هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.
وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش في مذكرة للعملاء: "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".
وأكد البنك الأمريكي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان.
وأضاف: "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".