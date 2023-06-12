توقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو

توقع بنك جيه.بي مورغان اليوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه يوم 22 حزيران/يونيو، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

واجتماع 22 حزيران/يونيو هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.