توقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو

توقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو

رويترز
رويترز

توقع بنك جيه.بي مورغان اليوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه يوم 22 حزيران/يونيو، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

 واجتماع 22 حزيران/يونيو هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.

توقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو
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وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش في مذكرة للعملاء: "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

 وأكد البنك الأمريكي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان.

 وأضاف: "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".

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