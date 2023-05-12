وزيرة الخزانة الأمريكية: نراقب وضع القطاع المصرفي عن كثب
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الجمعة، إن معظم البنوك الأمريكية بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها.
وأضافت يلين، أن وزارة الخزانة "تراقب الوضع عن كثب".
وذكر تلفزيون بلومبيرغ، أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية، كانت تعاني من خسائر كبيرة، ونسبة عالية جدًا من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد، ولا يزال يحقق "أرباحًا قوية للغاية".