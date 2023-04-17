اتهام موظفين سابقين في مصرف "دانسكه" الدنماركي بتبييض 1.6 مليار دولار

وأشار المدّعون العامّون إلى "ضبط أصول بنحو عشرة ملايين يورو، يعتقد أنّه تمّ الاستحصال عليها عبر تبييض أموال".

وأضافوا أنّ المتّهمين الستّة "تعمدّوا إخفاء" هويّات المالكين الحقيقيين لأموال منقولة إلى حسابات في الفرع الإستوني "يرجّح أن يكون مصدرها جنائياً"، بحسب النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة إنّ الموظفين السابقين "أنشأوا عملهم الخاص على صعيد تبييض الأموال، وهو ما أخفوه عن وحدات أخرى في المصرف" وباعوا للعملاء شركات "تمّ إخفاء (هويات) مالكيها الحقيقيين".

وقالت المدّعية العامة ماريا إنتسيك إنّ المتّهمين ساعدوا العملاء "في إخفاء البصمة الإلكترونية عن المصرف لدى إجراء التحويلات وعرضوا خدمة مدفوعة لإعداد وثائق التحويلات" في إطار "عملية احترافية لتبييض الأموال".