المركزي العراقي يوافق على بيع حصة بنك برقان الكويتي في مصرف بغداد

وقال في بيان لبورصة الكويت إن إتمام هذه العملية يخضع لاستيفاء الوثائق القانونية ومتطلبات سوق العراق للأوراق المالية.

ولم يذكر البنك قيمة الصفقة، لكنه قال في سبتمبر/ أيلول إن عملية البيع ستؤدي إلى تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس وتحقيق ربحية مليوني دينار كويتي (6.54 مليون دولار).