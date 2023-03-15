سهم بنك "كريدي سويس" يخسر 30% في مستوى قياسي جديد

تراجع سهم بنك "كريدي سويس" أكثر من 30% إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الأربعاء، بعدما قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.

وسعى سعوديون لمساعدة بنك كريدي سويس عبر المشاركة في رأسماله في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في بنك كريدي سويس، "ليس لديه" خطط لزيادة الاستثمار في البنك السويسري "لأسباب عدة" على ما أعلن رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري، مضيفا أن أبسطها هي القضايا "التنظيمية".

وفي الساعة 13,12 بتوقيت غرينتش، شهد ثاني أكبر بنك في سويسرا انخفاضا في سعر سهمه بنسبة 30,13% إلى 1,565 فرنكا سويسريا فقط للسهم، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد له.