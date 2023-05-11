كبرى البنوك الأمريكية تدفع مليارات لتمويل صندوق إنقاذ

قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن 113 بنكا من أكبر البنوك الأمريكية ستتحمل عبء تعويض مبلغ 16 مليار دولار تكبده صندوق رئيسي للتأمين على الودائع لمواجهة الانهيارات المصرفية في الآونة الأخيرة.

واقترحت المؤسسة خلال اجتماع لمجلس الإدارة أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم "تقييم خاص" نسبتها 0.125% على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز خمسة مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع في نهاية 2022.

وقالت المؤسسة إن الرسوم تنطبق على جميع البنوك لكنها لن تُطبق فعليا إلا على البنوك التي لديها أصول تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من 95 بالمئة من التكلفة، ولن تدفع البنوك التي تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار أي رسوم.

وسيجري تحصيل الرسوم على مدار ثمانية فصول بدءا من يونيو حزيران 2024 لكن ذلك قابل للتعديل مع تغير تقديرات النقص في أموال صندوق التأمين، ووفقا لمسؤولين من المؤسسة فإن الإطار الزمني الممتد يهدف إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية، ومن المتوقع ألا يكون للإجراء تأثير يذكر على رأسمال البنوك.

وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية بينما انخفض مؤشر (كيه.بي.دبليو) للبنوك الإقليمية اثنين بالمئة.