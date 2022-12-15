المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، اليوم الخميس، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.
ورفع البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة سعر الفائدة على الإيداع إلى 2% كما كان متوقعًا، وأبقى على توقعات تبني المزيد من الرفع.
وتراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% في الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش.
وانخفض المؤشر "فايينشال تايمز" 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6%، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق اليوم.
وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6% و1.3% على الترتيب.
وتراجعت أسهم البنوك 0.8%.