المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

وانخفض المؤشر "فايينشال تايمز" 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6%، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6% و1.3% على الترتيب.

وتراجعت أسهم البنوك 0.8%.