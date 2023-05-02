البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني

توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو ثلاثة بالمئة في 2023 إثر انتعاش بنسبة أربعة بالمئة في 2022 بعد جائحة كورونا، وهذا لأن التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا تثيران مخاطر هبوط شديد.

وقال البنك الدولي إنه سيعرض توقعاته في بروكسل هذا الأسبوع في اجتماع بشأن سياسات تقديم المساعدات التنموية للفلسطينيين.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية ويتأثر بإسرائيل التي تتذرع بمخاوفها الأمنية وتفرض قيودا على السفر في الضفة الغربية.

وهناك أيضا شقاق بين قطاع غزة الفقير الذي تحكمه حركة حماس، واقتصاد أكثر نشاطا في الضفة الغربية تشرف عليه السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.