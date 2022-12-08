"المركزي المصري" يكشف حقيقة قانون بشأن سرية الحسابات البنكية للعملاء
حسم البنك المركزي المصري الجدل المثار حول الإعلان عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، وأن هذا التعديل "يمس سرية الحسابات المصرفية لعملاء البنوك".
وأكد المركزي المصري، في بيان الأربعاء، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأوضح أن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت إليه مصر عام 2016.
وشدد على أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
وتابع "كما نص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".
وأهاب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الإشاعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبَّر الكثير من الأشخاص عن غضبهم والقلق على مدخراتهم وحساباتهم لدى البنوك المصرية، بعد الإعلان عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.