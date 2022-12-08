"المركزي المصري" يكشف حقيقة قانون بشأن سرية الحسابات البنكية للعملاء

حسم البنك المركزي المصري الجدل المثار حول الإعلان عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، وأن هذا التعديل "يمس سرية الحسابات المصرفية لعملاء البنوك".

وأكد المركزي المصري، في بيان الأربعاء، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

وأوضح أن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت إليه مصر عام 2016.