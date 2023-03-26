"المركزي الأوكراني": لن نلجأ مجددا لطباعة نقود لتمويل الحرب

"المركزي الأوكراني": لن نلجأ مجددا لطباعة نقود لتمويل الحرب

رويترز
رويترز

قال محافظ بنك أوكرانيا المركزي أندريه بيشني، الأحد، إن أوكرانيا لن تلجأ بعد الآن إلى التمويل النقدي "الخطير"‭ ‬لتدبير تكاليف الحرب ضد روسيا.

وأضاف لصحيفة "فايننشال تايمز" أن "هذه السياسة تسببت في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي، عندما اضطر البنك العام الماضي إلى طباعة المليارات من الهريفنا الأوكرانية لسد العجز في الميزانية".

"المركزي الأوكراني": لن نلجأ مجددا لطباعة نقود لتمويل الحرب
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وأكد بيشني أن "صراعا مفتوحا مع الحكومة بشأن هذه المسألة قد تم حله. لقد كان علاجا سريعا طباعة النقود لكنه خطير للغاية"، وفق تعبيره.

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