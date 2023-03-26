"المركزي الأوكراني": لن نلجأ مجددا لطباعة نقود لتمويل الحرب

قال محافظ بنك أوكرانيا المركزي أندريه بيشني، الأحد، إن أوكرانيا لن تلجأ بعد الآن إلى التمويل النقدي "الخطير"‭ ‬لتدبير تكاليف الحرب ضد روسيا.

وأضاف لصحيفة "فايننشال تايمز" أن "هذه السياسة تسببت في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي، عندما اضطر البنك العام الماضي إلى طباعة المليارات من الهريفنا الأوكرانية لسد العجز في الميزانية".