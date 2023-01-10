في أسوأ عام بتاريخه.. المركزي السويسري يخسر 143 مليار دولار

أعلن البنك الوطني السويسري (المصرف المركزي) عن خسارة حوالي 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، وهذه تعد أكبر خسارة للبنك في تاريخه.

وقالت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، إن هذه الخسارة الكبيرة للبنك الذي يعود تاريخه لـ 116 عامًا، تعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا البالغ 744.5 مليار فرنك (809 مليارات دولار) العام الماضي، مشيرة إلى أن البنك سجل أعلى خسارة له في السابق عام 2015 بمقدار 23 مليار فرنك (25 مليار دولار).

وأوضحت الشبكة في تقرير لها نشرته يوم الاثنين أنه نتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية والدول الأعضاء مع تأثر المدفوعات، مضيفة أنه في عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك (28 مليار دولار).

وتضمنت الخسائر 131 مليار فرنك بالعملات الأجنبية، ومليار فرنك بالعملة المحلية، وسط مكاسب قوية حققها الفرنك مع تدفق المستثمرين إلى سويسرا في ظل التقلبات الأوروبية.