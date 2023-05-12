الدولار يحافظ على مكاسبه وسط رهانات على توقف رفع الفائدة

ظل الدولار قريبا من ذروة أكثر من أسبوع، اليوم الجمعة، بعدما أشارت سلسلة من البيانات التي صدرت الليلة الماضية إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

يأتي ذلك فيما يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يوقف زيادات أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.059% إلى 102.02، ليظل قريبا من مستوى 102.15 الذي لامسه خلال الليل، وهو الأعلى منذ الثاني من مايو أيار.

ويتجه المؤشر لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، حيث ارتفع 0.7% هذا الأسبوع.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في "بنك الكومنولث" الأسترالي، إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ربما شجعت السوق فيما لا تزال تأخذ في الحسبان فرص إقدام المركزي الأمريكي على تخفيضات حادة لأسعار الفائدة هذا العام.

وقفز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف العام، مما يشير إلى تصدعات في سوق العمل مع تباطؤ الطلب، وذلك وفقا لبيانات صدرت أمس الخميس أظهرت أيضا انتعاشا طفيفا في أسعار المنتجين في أبريل نيسان.