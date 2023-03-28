فرنسا.. مداهمة 5 بنوك بتهمة "الاحتيال الضريبي"

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا، بأن محققين فرنسيين داهموا 5 بنوك، الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.

وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققًا من وزارة المال الفرنسية، و16 قاضيًا فرنسيًّا، وستة مدعين ألمان، أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن المصارف المستهدفة هي "سوسييته جنرال" و"بي ان بي باريبا"، و"إكسان" (تابع لـ BNP)، و"ناتيكسيس"، و"اتش اس بي سي".