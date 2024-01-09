"باركليز" يلغي 5 آلاف وظيفة في 2023 خفضاً للتكاليف‎

قلص بنك "باركليز" قوته العاملة بنحو 5 آلاف وظيفة في 2023، في إطار حملة كبيرة لخفض التكاليف أُعلن عنها العام الماضي.

وقال البنك إن "غالبية التخفيضات وقعت في خدمات التنفيذ"، وهي وحدة الدعم بالبنك، مما يؤكد لأول مرة تقرير رويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأن البنك يتطلع إلى خفض آلاف الوظائف في هذا القسم.

وأفاد متحدث باسم البنك الاثنين، بأنه "تم شطب نحو 5000 وظيفة على مستوى العالم خلال 2023 في إطار برنامج البنك الحالي لتعزيز الكفاءة الذي يستهدف تبسيط الأعمال ومعاودة تشكيلها وتحسين الخدمة وتحقيق عوائد أعلى"، موضحا أنه "تم شطب وظيفة رئيس العمليات في المملكة المتحدة".

والتخفيضات ضمن خطة لإعادة الهيكلة أعلنها الرئيس التنفيذي سي. إس. فينكاتاكريشنان العام الماضي في محاولة لتعزيز الربحية قبل العرض التقديمي للمستثمرين في فبراير/ شباط إلى جانب النتائج السنوية للبنك.