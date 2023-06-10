"المركزي السويسري" يلمح إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم

قال رئيس المصرف الوطني السويسري، توماس جوردان، اليوم السبت، إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة؛ لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

ونقلت صحيفة "كورييري ديل تيتشينو"، عن جوردان، دفاعه عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار في الأسعار، وأشار إلى أن مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون الاثنين في المئة، ولكن في الوقت نفسه بالمنطقة الإيجابية.