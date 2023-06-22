البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة‎

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%، لأول مرة منذ 2021.

وقررت لجنة السياسة النقدية، وفقا لبيان صادر عن البنك، رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساس، ليبلغ 15% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.