البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%، لأول مرة منذ 2021.
وقررت لجنة السياسة النقدية، وفقا لبيان صادر عن البنك، رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساس، ليبلغ 15% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وأفاد البيان، بأن اللجنة "قررت بدء عملية تشديد نقدي لتحقيق الاستقرار في معدل التضخم في أسرع وقت ممكن، وتثبيت ارتفاع أسعار الفائدة، والسيطرة على غلاء الأسعا"ر.
و بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، ارتفع الدولار متجاوزا عتبة 24.18 ليرة تركية.
ويعد هذا الإجراء، الأول الذي اتخذته محافظة البنك الجديدة حيظة أركان، والتي يعول عليها في تحول الوضعية المالية والنقدية للبلاد، مع وزير المالية الجديد محمد شيشمك الذي يحمل رؤية ليبرالية لحل أزمة التضخم.