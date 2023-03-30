واشنطن: لا مخرج للبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد

أكدت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، اليوم الخميس، أنه لا مخرج للبنان من أزمته الاقتصادية سوى بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت في إفادة عبر الإنترنت، إن لبنان لا بديل أمامه للتعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت ليف، إن قادة لبنان يفتقرون فيما يبدو إلى "الإحساس بالضرورة الملحة" لإخراج بلدهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة.

يشار إلى أن باربرا ليف كانت قد زارت لبنان ودولا أخرى في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.