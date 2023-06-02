الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه خلفا لمالباس
تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأمريكي أجاي بانغا مهامه رسميا، الجمعة، خلفا لديفيد مالباس الذي أنهى، الخميس، ولايته على رأس هذه المؤسسة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قريبة.
وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب بدون مفاجأة مطلع أيار/مايو.
وإذا كان أجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أمريكية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند.
ويأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت، في آذار/مارس الماضي، زيادة تمويلها بخمسة مليارات دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أكد بانغا رغبته في "إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش"، معتبرا أن "تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة، ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني".
كما أشاد المسؤول الجديد بسلفه ديفيد مالباس "المدافع الشرس عن البنك الدولي" الذي بفضله "أحرز تقدم كبير في مهماتنا".
من جهته، كتب الأخير في منشور على صفحته الشخصية على موقع "لينكد إن"، الخميس، ملخصا إنجازاته ومذكرا على وجه الخصوص "بالاستجابة السريعة للبنك الدولي لسلسلة أزمات عالمية مع تخصيص 440 مليار دولار".
وقال: "خلال فترة ولايتي ضاعف البنك الدولي تمويله لمواجهة الاحتباس الحراري في البلدان النامية بمبلغ قياسي بلغ 32 مليار دولار".
وأكد ديفيد مالباس أن توليه رئاسة البنك الدولي كان "شرفا كبيرا"، وشكر "العاملين فيه ومجلس الإدارة على العمل معًا".