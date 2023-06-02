الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه خلفا لمالباس

وإذا كان أجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أمريكية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند.

ويأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت، في آذار/مارس الماضي، زيادة تمويلها بخمسة مليارات دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أكد بانغا رغبته في "إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش"، معتبرا أن "تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة، ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني".

كما أشاد المسؤول الجديد بسلفه ديفيد مالباس "المدافع الشرس عن البنك الدولي" الذي بفضله "أحرز تقدم كبير في مهماتنا".