"لوفيغارو": واشنطن تسعى لمعاقبة 15 مصرفا عراقيا بتهمة تمويل "الحرس الثوري الإيراني"

ونقلت عن دبلوماسي عراقي في بغداد وصفه هذه الآلية بقوله إنّ "البنك المركزي العراقي يبيع الدولارات كل يوم وتشتريها البنوك الخاصة قبل تحويلها إلى إيران، لكن هذه البنوك في كثير من الأحيان مجرد واجهات للحرس الثوري الإيراني"، متهما هذه البنوك "بتدمير اقتصاد بلادها".

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن "التأثير يبدو محسوسًا بالفعل في بغداد فقد أصبح الدولار أعلى قيمة من الدينار العراقي، العملة المحلية، ما وضع المدخرين العراقيين في موقف صعب".

وأضافت: "واشنطن، وفي مواجهة النظام الإيراني الذي يقمع خصومه ويسعى لتحقيق طموحاته النووية، تبدو مصممة على تضييق الخناق على الحرس الثوري".

ونقل التقرير الفرنسي عن "مصدر مطلع" قوله "تم استخدام هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عملياتهم الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص".

ولفت المصدر إلى أن "معظم الدول العربية وكذلك أوروبا والولايات المتحدة تعتبر هذه العمليات الخارجية الإيرانية مزعزعة للاستقرار".

وتابع: "من الآن فصاعدًا سيضطر الحرس الثوري، الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، إلى العودة إلى خزائنه أو خزائن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي".