بيانات "المركزي التركي" تظهر تدفق 3 مليارات دولار من الخارج

قال مصرفيون، اليوم الخميس، إن بيانات احتياطي البنك المركزي التركي تظهر تدفق نحو ثلاثة مليارات دولار على حسابات إيداع الأسبوع الماضي من الخارج.

وامتنع البنك المركزي عن التعليق على الموضوع، فيما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصرفيين قولهم "إن ما بين ثلاثة و 3.1 مليار دولار أودعت في الحسابات".

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي سجل أدنى مستوى عند 5.7 مليار دولار في الثاني من يونيو حزيران، مع ارتفاع الطلب خلال الانتخابات.