جورجيا ميلوني تتحدى "المركزي" وتصر على مشروع ميزانية 2023



أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الإثنين، على بندين أساسيين في ميزانيتها للعام 2023، هما رفع سقف المدفوعات نقدا إلى 5 آلاف يورو، وتمديد الضريبة الثابتة لأصحاب المشاريع العاملين لحسابهم.

ويأتي ذلك التأكيد على الرغم من الانتقادات الشديدة التي صدرت عن البنك المركزي الإيطالي.

وأعلنت ميلوني في فيديو نشرته على فيسبوك أن المجلس الأوروبي قرر الأربعاء "تحديد سقف المدفوعات النقدية بعشرة آلاف يورو، أي ضعف سقف الحكومة الإيطالية".

وتابعت: "أود إذا أن أسأل الذين قالوا لنا إننا نريد تشجيع التهرب الضريبي، هل يريدون في الاتحاد الأوروبي تشجيع مرتكبي عمليات الاحتيال؟ لا أعتقد ذلك" دون أن توضح أن الاتحاد الأوروبي يخفض هذا السقف في حين أن إيطاليا ترفعه.

وكان أحد قادة البنك المركزي الإيطالي فابريتسيو بالاسوني حذر، الإثنين، من أن رفع سقف المدفوعات نقدا من ألفي يورو إلى 5 آلاف يورو قد "يصطدم بضرورة الاستمرار في الحد من التهرب الضريبي".

وانتقد بالاسوني قرار الائتلاف الحكومي اليميني واليميني المتطرف بإعطاء التجار الحق في أن يرفضوا تلقي مدفوعات من زبائنهم بواسطة البطاقات المصرفية لمبالغ دون 60 يورو بدون التعرض لعقوبات، وهو ما قد يشجع بنظره التهرب الضريبي.