السندات التونسية تهوي لمستويات منخفضة قياسية

هبطت أسعار السندات التونسية المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة قياسية اليوم الثلاثاء، بعد قرار السلطات حظر الاجتماعات في مقرات حزب النهضة الإسلامي المعارض.

وقال حزب النهضة إنه يخشى من أن القرار سيمهد الطريق لحظر الحزب نفسه.

ويأتي القرار بعد يوم من إلقاء الشرطة القبض على راشد الغنوشي زعيم الحزب وثلاثة مسؤولين كبار بالحزب.

والغنوشي هو أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأصبحت معظم السندات التونسية عند نصف قيمتها الاسمية تقريبا بعد انخفاضها ما يتراوح بين 0.2 و1.3 سنت.

ويصدر البنك المركزي التونسي السندات التي تواجه حالة ضعف في الوقت الراهن بسبب مخاوف من احتمال تخلف تونس عن السداد.