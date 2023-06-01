مصدر: 150 إلى 200 موظف يغادرون بنك "كريدي سويس" أسبوعياً

وفي 19 آذار/مارس، وافق "يو بي إس" على شراء "كريدي سويس" مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري، تحت ضغط السلطات السويسرية لتجنب إفلاس الأخير.

يناهز عدد موظفي البنكين معا 120 ألف موظف حول العالم، من بينهم 37 ألف موظف في سويسرا، مع وجود مخاطر كبيرة تتعلق بتشابه خدمات المصرفين في مجالات معينة.

وفي مواجهة هذه المخاوف، تنتشر تكهنات حول عدد الموظفين الذين سيغادرون.

في هذا الصدد، قالت صحيفة "بليك" السويسرية، الأربعاء، إنه يتم تسجيل ما "يصل إلى 150 مغادرة يوميا" في أنحاء العالم، من دون ذكر مصادرها.

وأكدت الصحيفة أن العديد من الموظفين يأخذون "زمام المبادرة" و"يغادرون بمفردهم، بدون انتظار رسالة شكرهم".

غير أن مصدرا مطلعا على الملف شكك في هذا الرقم، وقال لوكالة "فرانس برس" إنه بالأحرى عدد المغادرين "أسبوعيا".

وتواصلت وكالة فرانس برس مع "كريدي سويس"، لكنه رفض التعليق على المسألة.