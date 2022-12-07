المركزي اليمني يحظر التعامل مع كيانات داعمة للحوثيين

ووفق التعميم، استند البنك إلى قرار النيابة العامة الصادر في الـ1 من ديسمبر 2022 بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، المستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وطالب البنك المركزي وفقا للتعميم الذي جاء بنسختين إحداهما موجهة للبنوك، والثانية إلى شركات الصرافة، بتجميد حسابات 12 كيانا وفردا إلى جانب حظر المعاملات التجارية والمالية معهم، وأمهلهم يومين لتنفيذ التعميم.