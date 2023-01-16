مصرف ليبيا المركزي ينفي اختفاء 27 طنًا من "احتياطي الذهب"

نفى مصرف ليبيا المركزي، يوم الإثنين، المعلومات المتداولة بشأن اختفاء 27 طنّا من احتياطي الذهب في البلاد.

وقال البنك في بيان رسمي إنه "أجرى تدقيقًا دوليًا على الاحتياطي خلال العام 2022، وأظهرت النتائج احتفاظ المصرف برصيده دون أي نقص منذ أغسطس/ آب 2011".