البنك الدولي: احتمال تخلف أمريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الجمعة، إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

ويجتمع مسؤولو الشؤون المالية بمجموعة الدول السبع في اليابان لمناقشة "الأهمية الكبيرة جدا" لرفع سقف الدين الأمريكي، وتجنب الآثار السلبية لاحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

وقال مالباس على هامش الاجتماع: "الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع، ستكون التداعيات سيئة ما لم يتم ذلك"، مشيرا إلى رفع سقف الدين الأمريكي.