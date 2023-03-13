تقرير: شركات صينية تسعى لطمأنة المستثمرين بعد انهيار "سيليكون فالي"

وذكرت الشبكة في تقريرها، أن المخاوف بشأن انهيار "سيليكون فالي" انتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث كان المستثمرون قلقين بشأن المخاطر الأوسع التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي وأي تأثير غير مباشر محتمل.

وأشارت إلى أنه في الصين، أصدرت ما لا يقل عن اثنتي عشرة من شركات التكنولوجيا الحيوية بيانات في محاولة لتهدئة المستثمرين أو العملاء، قائلة إن "انكشافهم على البنك الأمريكي كان محدودًا".

وفي بيان الإثنين، أعلنت شركة BeiGene، إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين التي تركز على السرطان أن لديها أكثر من 175 مليون دولار من الودائع النقدية غير المؤمن عليها في "سيليكون فالي" والتي تمثل ما يقرب من 3.9٪ من النقد والمكافآت النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل، مضيفة: "لا تتوقع الشركة أن تؤثر التطورات الأخيرة في سيليكون فالي بشكل كبير على عملياتنا".

كما أعلنت شركة Zai Lab، وهي شركة أدوية، أن ودائعها النقدية في البنك الأمريكي هي "غير جوهرية" وتقدر فقط بنحو 23 مليون دولار. مشددة على أن إغلاق "سيليكون فالي" لن يكون له تأثير على قدرة الشركة على تلبية نفقات التشغيل ومتطلبات النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الرواتب.