تقرير: شركات صينية تسعى لطمأنة المستثمرين بعد انهيار "سيليكون فالي"
تسبب انهيار بنك "سيليكن فالي" بإثارة قلق واسع في الصين، حيث سارع عدد من المؤسسين والشركات لطمأنة المستثمرين بالقول، إن انكشافهم على البنك الأمريكي ليس مهمًا أو غير موجود.
وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، اليوم الإثنين، إلى أن "سيليكون فالي" لديه مشروع مشترك في الصين تم إنشاؤه في العام 2012 واستهدف النخبة التكنولوجية في البلاد.
وقال بنك "أس بي دي سيليكون فالي" المملوك بنسبة 50-50 من البنك الأمريكي وشريكه المحلي "بنك شانغهاي بودونغ للتنمية" أن عملياته "سليمة".
وأوضح في بيان، أن "البنك لديه هيكل حوكمة موحد وميزانية عمومية مستقلة.. وباعتباره أول بنك تكنولوجي في الصين، يلتزم البنك بخدمة شركات العلوم والتكنولوجيا الصينية، ولديه دائمًا عمليات سليمة وفقًا للقوانين واللوائح الصينية".
ولفتت الشبكة، إلى أنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لملكية البنك المشترك، مشيرة إلى أن الشركة الأم لبنك "سيليكون فالي" تمتلك شركتين للاستشارات التجارية وشركتين للخدمات المالية في الصين.
وذكرت الشبكة في تقريرها، أن المخاوف بشأن انهيار "سيليكون فالي" انتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث كان المستثمرون قلقين بشأن المخاطر الأوسع التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي وأي تأثير غير مباشر محتمل.
وأشارت إلى أنه في الصين، أصدرت ما لا يقل عن اثنتي عشرة من شركات التكنولوجيا الحيوية بيانات في محاولة لتهدئة المستثمرين أو العملاء، قائلة إن "انكشافهم على البنك الأمريكي كان محدودًا".
وفي بيان الإثنين، أعلنت شركة BeiGene، إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين التي تركز على السرطان أن لديها أكثر من 175 مليون دولار من الودائع النقدية غير المؤمن عليها في "سيليكون فالي" والتي تمثل ما يقرب من 3.9٪ من النقد والمكافآت النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل، مضيفة: "لا تتوقع الشركة أن تؤثر التطورات الأخيرة في سيليكون فالي بشكل كبير على عملياتنا".
كما أعلنت شركة Zai Lab، وهي شركة أدوية، أن ودائعها النقدية في البنك الأمريكي هي "غير جوهرية" وتقدر فقط بنحو 23 مليون دولار. مشددة على أن إغلاق "سيليكون فالي" لن يكون له تأثير على قدرة الشركة على تلبية نفقات التشغيل ومتطلبات النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الرواتب.
ووفقًا لـ "سي أن أن"، فإن شركة Mobvista لتكنولوجيا الإعلانات على الأجهزة المحمولة وشركة Noah Holdings لإدارة الثروات، أعلنتا أن حيازاتهما النقدية في "سيليكون فالي" هي "ضئيلة" أو "غير مادية"، فيما أنكرت شركات أخرى أن تكون لديها أي ودائع أو تعاملات تجارية مع البنك الأمريكي.