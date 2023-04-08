وزيرة مالية سويسرا: لا عقبات أمام استحواذ "يو.بي.إس" على "كريدي سويس"

قالت كارين كيلر سوتر، وزيرة المالية السويسرية اليوم السبت، إن استحواذ بنك "يو.بي.إس" برعاية الدولة على بنك "كريدي سويس" في صفقة بعدة مليارات "ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب "كريدي سويس" من الانهيار.

وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.

وقالت كيلر سوتر لصحيفة "فاينانتس اوند فيرتشافت": "يوجد اتفاق دمج بين يو.بي.إس و كريدي سويس، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار".

وأضافت: "ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع "يو.بي.إس"، وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ".