غولدمان ساكس "حذر" حيال البنوك التركية قبل الانتخابات

وتظهر استطلاعات الرأي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يواجه خطر الهزيمة في الانتخابات فيما يرجع إلى حد بعيد لأزمة غلاء المعيشة التي شهدت ارتفاع التضخم إلى أكثر من 85 % العام الماضي في ظل سياسة نقدية متساهلة للغاية.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء، إن "البنوك التركية استفادت على مر السنين من معدلات فائدة أعلى، لكن هذه العلاقة انهارت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما وضعت الحكومة قواعد جديدة تجبر البنوك فعليا على الإقراض بمعدلات أقل".