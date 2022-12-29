إيران تعين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن إيران عينت محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لعلي صالح آبادي المقال.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، صوت مجلس الوزراء الإيراني، على إقالة رئيس البنك المركزي علي صالح آبادي؛ وذلك على خلفية تدهور العملة المحلية بشكل غير مسبوق.