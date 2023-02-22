قاضٍ أمريكي: لا يحق لضحايا هجمات 11 سبتمبر الحجز على أصول المركزي الأفغاني

وقال جورج دانيلز قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن إن الدستور يمنعه من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز الأصول المملوكة للبنك.

وأضاف دانيلز أن السماح للضحايا بالحجز على تلك الأصول سيكون بمثابة الحكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان.

وأشار إلى أن المحاكم الأمريكية ليس لديها الصلاحية للحكم بهذا نظرًا لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بحكومة طالبان.