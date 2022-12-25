البنك المركزي الإيراني يرفع سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الأحد، وبشكل رسمي، عن رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 23% وذلك في خطة لوقف عملية سحب أموال المودعين من المصارف جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلًا عن مصدر في البنك المركزي إن "رئاسة البنك أبلغت المصارف أنه بدءًا من اليوم سيتم رفع فوائد المودعين إلى 23% بعدما كانت على مدى السنوات الماضية 18%".

وأضاف المصدر في البنك المركزي "أنه سيتم اليوم إصدار شهادات إيداع عامة بنسبة 23٪ بدلًا من 18% التي كان معمولًا بها في السنوات الماضية".

ودافع رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي في الأسبوع الماضي، عن خطته لرفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 23%، معتبرًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز استقرار عمل المصارف.

وظل سعر الفائدة السنوي لشهادة الإيداع دون تغيير عند 18٪ منذ تموز/يوليو لعام 2019.