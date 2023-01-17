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روسيا تعلن نموا كبيرا في فائض ميزان معاملاتها الجارية
أظهرت بيانات أولية أعلن عنها البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، نمو فائض ميزان المعاملات الجارية حوالي 86% على أساس سنوي في 2022، مسجلًا 227.4 مليار دولار.
وجاء في بيان صادر عن البنك: "وفقًا للتقديرات الأولية لبنك روسيا، زاد الفائض في المعاملات الجارية بميزان مدفوعات الاتحاد الروسي إلى نحو مثليه في 2022 بالمقارنة مع العام الماضي، وبلغ 227.4 مليار دولار".
وزاد أيضًا فائض ميزان التجارة الخارجية الروسي في السلع والخدمات، ليبلغ 282.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 170.1 مليار دولار في 2021.