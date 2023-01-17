روسيا تعلن نموا كبيرا في فائض ميزان معاملاتها الجارية

أظهرت بيانات أولية أعلن عنها البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، نمو فائض ميزان المعاملات الجارية حوالي 86% على أساس سنوي في 2022، مسجلًا 227.4 مليار دولار.

وجاء في بيان صادر عن البنك: "وفقًا للتقديرات الأولية لبنك روسيا، زاد الفائض في المعاملات الجارية بميزان مدفوعات الاتحاد الروسي إلى نحو مثليه في 2022 بالمقارنة مع العام الماضي، وبلغ 227.4 مليار دولار".