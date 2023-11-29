"المركزي الباكستاني": صندوق سعودي يمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في باكستان
قال البنك المركزي الباكستاني، الأربعاء، إن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان عامًا آخر، وتم توقيع الاتفاق بشأن الوديعة بالأساس في 2021، وتمديد أجلها بعد ذلك في 2022.
ووضعت الوديعة في البنك المركزي الباكستاني بهدف تعزيز احتياطيات البلد الذي يمر بضائقة مالية، ومن المرجح أن يعزز تمديد أجل الوديعة موقف باكستان في المحادثات المستقبلية مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم تمويلات بقيمة ثلاثة مليارات دولار على دفعات.
وقال الدكتور خاقان حسن نجيب، المستشار السابق في وزارة المالية الباكستانية: "بالتأكيد سيساعد تمديد الأجل في تعزيز اتفاق صندوق النقد الدولي في ظل اقترابنا من تلبية الاحتياجات المالية الإجمالية في البلاد. ينبغي لهذا أن يمهد الطريق للدفعة التالية بقيمة 700 مليون دولار بعد موافقة مجلس الإدارة".
واشترط صندوق النقد الدولي بشكل رئيسي، في يوليو/ تموز، تأمين باكستان تمويلا خارجيا من أجل إبرام اتفاق معها، في وقت كانت فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا على حافة التعثر عن سداد الديون السيادية، وأزمة في ميزان المدفوعات، ومثّل تلقي تمويلات من عدة دول، منها السعودية، عاملا حاسما في إبرام الاتفاق.
وصرف صندوق النقد الدولي مبدئيا 1.2 مليار دولار بموجب الاتفاق، وبعد محادثات في إسلام آباد، أبرم اتفاقا على مستوى الخبراء يمهد الطريق لصرف 700 مليون دولار أخرى، وسيلزم إجراء مزيد من المحادثات خلال الأشهر المقبلة في ما يخص 1.1 مليار دولار متبقية، قبل أن ينتهي البرنامج بالقرب من مارس/آذار.