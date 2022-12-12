العراق يتسلّم 7.9 مليون دولار فائض "صندوق تعويضات الكويت"

أعلن العراق، الإثنين، عن استعادة 7.9 مليون دولار، وهو المبلغ الفائض عن التعويضات التي قدمتها بغداد إلى الكويت عن الغزو العراقي.

ووفق بيان للبنك المركزي العراقي، فإنه "تم تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت، البالغ (7.946.316) دولار أمريكي، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت".

وأضاف البيان، أن "المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة 2022 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".