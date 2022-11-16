"إتش.إس.بي.سي" عُمان يوقع اتفاقية اندماج ملزمة مع بنك صحار

قال بنك إتش.إس.بي.سي عُمان ومنافسه المحلي بنك صحار الدولي يوم الأربعاء إنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة.

وقال البنكان في إعلانين تنظيميين منفصلين إن جميع أصول والتزامات إتش.إس.بي.سي عمان ستُنقل إلى بنك صحار الدولي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأضافا أن إتش.إس.بي.سي عُمان سيُحل ككيان قانوني عند اكتمال عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.

وينشط بنك إتش.إس.بي.سي في سلطنة عمان منذ عام 1948.

واندمجت عمليات بنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط في السلطنة مع بنك عمان الدولي في 2012 لإنشاء بنك إتش.إس.بي.سي عمان.

وقال بنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط في بيان مستقل يوم الأربعاء إنه سيسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء فرع جديد مملوك له بالكامل في عُمان، وذلك في حال حصول بنك إتش.إس.بي.سي عمان وبنك صحار الدولي على الموافقات اللازمة من المساهمين على الإندماج.

وسيُعرض على حملة أسهم إتش.إس.بي.سي عمان مقابلا يقدر قيمة البنك بنفس قيمته الدفترية مع إمكانية أن يختار المساهمون الحصول على المقابل نقدا شريطة ألا يتجاوز 70 بالمئة من المقابل الإجمالي المستحق الدفع من جانب بنك صحار الدولي.

وسوف تُقَيّم أسهم بنك صحار الدولي التي ستشكل جزءا من المقابل المقدم لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.

وبهذا القرار، سينضم إتش.إس.بي.سي عمان وصحار الدولي إلى بنوك أخرى في دول الخليج المجاورة قامت بدمج عملياتها.

واندمج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية في عام 2021 ليشكلا البنك الأهلي السعودي بأصول تزيد على 240 مليار دولار.

وشهدت أبوظبي أيضا عمليتي اندماج مصرفيتين كبيرتين.