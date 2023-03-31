بنك "إم.تي.إس" يضمن أموال عملائه في الإمارات بعد سحب رخصته

قال بنك "إم.تي.إس" الروسي، اليوم الجمعة، إنه يضمن أموال عملائه الحاليين في الإمارات لمدة ستة أشهر وإنه سيواصل الوفاء بجميع التزامات التسوية.

وفي وقت سابق اليوم قال مصرف الإمارات المركزي، إنه سيلغي رخصة فرع لبنك "إم تي إس" الروسي في أبوظبي، مشيرا إلى أن العمليات ستنتهي في غضون ستة أشهر.

وأوضح المركزي الإماراتي، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك إم تي إس الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك.