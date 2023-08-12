تقرير: حسابات التوفير والودائع طريقك للادخار بوجه التضخم

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن حسابات التوفير والودائع لأجل المصرفية يمكن أن تساعدك الآن على كسب المال وليس فقط المحافظة عليه آمناً.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإنه "من حسن حظ المدخرين، أن زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي أدت أيضًا إلى زيادة ما ترغب البنوك في دفعه على حسابات التوفير. حيث تحقق أفضل الحسابات الآن نسبة 5%، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك لبضعة أشهر على الأقل".

وقال التقرير إنه "لسنوات، كان أولئك الذين أرادوا الحفاظ على نقودهم آمنة ويمكن الوصول إليها وقت الحاجة، يتجهون إلى حسابات التوفير والوديعة لأجل، بالرغم من أنه حتى أفضلها دفعت أسعار فائدة أقل من معدل التضخم، وعلى مدار العقدين الماضيين، 2000-2022، كان متوسط التضخم حوالي 2 %، في حين كان المتوسط العام لما تحققه الودائع لأجل هو 1.46%".