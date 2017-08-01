مصر تكشف نيتها إصدار سندات دولية تصل 4 مليارات دولار العام المقبل

كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الثلاثاء، أن بلاده ستُصدر سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأمريكي قيمتها بين مليارين وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018.

وفي وقت سابق من هذا العام باعت مصر سندات لأجل خمس وعشر سنوات و30 عامًا قيمتها سبعة مليارات دولار، لتعود بذلك إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011.

وقال الوزيرالمصري:” لا توجد خطط لبيع مزيد من السندات الدولية في 2017″.

وكانت مصر تفاوضت للحصول على مليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي أضرت به القلاقل السياسية، وتخفيف نقص الدولار الذي أصاب الواردات بالشلل وعرقل التعافي الاقتصادي.

وقفزت الاحتياطات الأجنبية للبلاد إلى 36.04 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، بحسب ما ذكر البنك المركزي اليوم لتسجل أعلى مستوياتها منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أعقبها استنزاف مطرد للنقد الأجنبي في البلاد.