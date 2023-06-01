المركزي الإيراني يقترب من سحب 6.7 مليار دولار من صندوق النقد

قال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إن بلاده لديها إمكانية الوصول السريع إلى 6.7 مليار دولار من مواردها المتاحة في صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الخميس، عن فرزين قوله على هامش اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن: "تمتلك إيران حاليا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 6.7 مليار دولار) من حقوق السحب الخاصة".