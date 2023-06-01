المركزي الإيراني يقترب من سحب 6.7 مليار دولار من صندوق النقد
قال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إن بلاده لديها إمكانية الوصول السريع إلى 6.7 مليار دولار من مواردها المتاحة في صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، اليوم الخميس، عن فرزين قوله على هامش اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن: "تمتلك إيران حاليا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 6.7 مليار دولار) من حقوق السحب الخاصة".
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من هذه الموارد لمساعدة الوضع الاقتصادي الحالي باستخدام هذه الميزة بسرعة، وبأقل الإجراءات الإدارية.
وتابع فرزين: "في أوقات مختلفة عندما يواجه الاقتصاد العالمي ركودا، يقوم صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة أعضائه بخلق سيولة تسمى "حق السحب الخاص" بحيث تعتمد الدول على تلك السيولة للخروج من الركود".
ولفت في هذا الصدد إلى أنه قبل عام 2021، كان هناك 1.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في حساب إيران، وفي الأشهر الأخيرة من ذلك العام، تمت إضافة 3.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى الرصيد السابق في شكل خطة صندوقية للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، مضيفا أن إيران تمتلك حاليا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل (6.7 مليار دولار).