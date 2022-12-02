السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح "المركزي" الباكستاني

وأضاف البنك أن "الأموال أسهمت، من خلال دعم الاحتياطيات، في مواجهة تحديات القطاع الخارجي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلاد".

وكانت باكستان في أمس الحاجة إلى تمويل خارجي بينما تنتظر المراجعة التاسعة لحزمة إنقاذ قيمتها 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

واعتمدت وزارة المالية الباكستانية توقيع اتفاق إعادة جدولة لدين بقيمة 26.150 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي بموجب مبادرة خدمة الديون من مجموعة العشرين لتخفيف الخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد-19.