السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح "المركزي" الباكستاني
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تمديد الوديعة المقدمة إلى باكستان بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت الوكالة أن قرار مد أجل الوديعة السعودية يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وقالت الوكالة إن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل الوديعة المقدمة من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك دعمًا لاقتصاد جمهورية باكستان.
وأودعت المملكة النقود في البنك المركزي الباكستاني أواخر العام الماضي في صورة قرض لدعم احتياطيات الدولة المتعثرة ماليا.
وبلغت احتياطيات البنك 7.5 مليار دولار حتى يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني هذا العام، بحسب وكالة "رويترز".
وقال البنك في بيان له: "مدد الصندوق السعودي للتنمية أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى بنك دولة باكستان".
وأضاف البنك أن "الأموال أسهمت، من خلال دعم الاحتياطيات، في مواجهة تحديات القطاع الخارجي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلاد".
وكانت باكستان في أمس الحاجة إلى تمويل خارجي بينما تنتظر المراجعة التاسعة لحزمة إنقاذ قيمتها 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
واعتمدت وزارة المالية الباكستانية توقيع اتفاق إعادة جدولة لدين بقيمة 26.150 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي بموجب مبادرة خدمة الديون من مجموعة العشرين لتخفيف الخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد-19.